Alerta: Imet prevê chuvas intensas para o Acre com ventos de até 100km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), divulgou dois avisos de chuvas intensas para os Acre neste sábado (8). De acordo com os avisos, nas regionais do Juruá, Tarauacá/Envira e uma pequena parte do Purus, o grau de severidade é maior, com alerta de perigo. Já nas demais regionais o grau de severidade é de perigo potencial, o que não reduz totalmente a preocupação.

No primeiro caso, a chuva poderá ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos são intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já no segundo, a chuva poderá ocorrer entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos são intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.