Após derrota de Bolsonaro, José de Abreu debocha de Regina Duarte e publica trecho de novela

José de Abreu usou as redes sociais, na noite de domingo, para comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais e ainda aproveitou para tirar sarro de Regina Duarte, apoiadora do atual presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que não foi reeleito. No Twitter, o ator de 76 anos compartilhou um trecho da novela “Por Amor”, de Manoel Carlos, onde a atriz aparece no chão, em prantos.

Nos comentários do post, seguidores apoiaram a brincadeira do artista. “Boa!”, escreveu um. “Zé, você é ótimo! A interpretação dela é péssima, mas sua sagacidade e sarcasmo são uma delícia”, alfinetou outra. “Estou rindo com prazer”, declarou uma fã.