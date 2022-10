Após erros em questões, banca retifica gabarito preliminar do concurso da Sesacre

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), publicou na tarde da última terça-feira (18), uma retificação do gabarito preliminar da área de História e Geografia do Acre.

Na última segunda-feira (17), candidatos do concurso denunciaram erros no gabarito preliminar, divulgado ainda no dia da prova, ocorrida no último domingo (16). Os erros estavam nas alternativas das questões da área de História e Geografia do Acre, da prova de nível superior.

As novas publicações estão disponíveis no site da banca e podem ser acessadas através do endereço https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/402.