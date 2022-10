Aqui jaz a Shopee? Usuários se revoltam com preço do frete e cupom “inútil”

O nome da plataforma de comércio online Shopee não sai da boca dos brasileiros nos últimos dias. Reclamações sobre preços elevados no serviço de entrega e cupons que oferecem frete grátis apenas para lojas específicas se tornaram um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Parte da frustração se dá pelo fato de que a Shopee ganhou popularidade no Brasil exatamente por oferecer preços baixos em suas mercadorias e frete gratuito para muitas delas.

Agora, mesmo que o valor do produto esteja em promoção, a entrega dele não está compensando mais, segundo alguns relatos.

Os valores podem ultrapassar o preço do próprio produto.

Cupom para lojas oficiais

A Shopee disponibiliza uma série de cupons de frete gratuito. Porém, segundo os internautas, a empresa está liberando mais para lojas oficiais. Ou seja, ficam restritos a compras apenas com elas.

Para alguns usuários, esse tipo de cupom é um anúncio de fachada, que não vale na prática com o argumento de que o frete gratuito é um atrativo para os consumidores.

Entre os comentários dos usuários, há quem chamou a divulgação de “estratégia” para a marca se instalar e conseguir visibilidade. Outros desejaram até mesmo a falência da Shopee para recuperar os fretes grátis para todas as lojas.

Diante das reclamações que viralizaram, alguns internautas decidiram rebater as críticas e defenderem a estratégia da empresa.

O que a Shoope diz

Procurada por Tilt, a Shopee afirmou em nota que “segue seu comprometimento de apoiar empreendedores brasileiros a se beneficiarem do crescimento da economia digital, oferecendo diversos benefícios para que os consumidores economizem nas compras online.”

A companhia afirmou ainda que oferece cupons de frete grátis todos os meses no aplicativo e outros adicionais nos Dias Shopee, geralmente datas duplas, como é o caso de 10/10 (dez de outubro).

Além do voucher de frete grátis sem mínimo de compras para frete de até R$ 20, a plataforma destacou que trabalhava nesta segunda-feira (10) com “R$ 5 milhões em cupons de desconto para todos os vendedores e produtos com até 70% off para os usuários economizarem ainda mais”.