Bolsonaro grava vídeo ao lado de Alan Rick: “Bons senadores do nosso lado”

O deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) gravou um vídeo ao lado de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. Em um dos trechos, Bolsonaro parabeniza o Acre. “Parabéns ao Acre que se libertou do PT” – diz.

O presidente continua com elogio ao senador eleito com mais de 154 mil votos, no último domingo. “Um grande orgulho ter bons senadores, bons políticos ao nosso lado” – completou.

Alan Rick aproveitou para citar algumas das ações que marcaram o primeiro mandato do presidente que agora concorre a reeleição em segundo turno.

“Ele desburocratizou o setor produtivo, aprovamos o Pronampe, a lei da liberdade econômica, ajudamos o Agro, fizemos o maior projeto social do Brasil, o Auxílio Brasil, demos o auxílio emergencial, fizemos muito pela infraestrutura, reduzimos os combustíveis” – disse Alan Rick, que encerrou demonstrando confiança na reeleição de Bolsonaro: “É Bolsonaro presidente reeleito”.

Alan Rick foi convidado pelo presidente para uma reunião com aliados eleitos e em mandato para tratar do 2 turno.

O eleitor acreano já deixou claro que quer Bolsonaro reeleito. No primeiro turno, a diferença foi expressiva, foram 62,50% x 29,26% dos votos válidos. No Instagram, Alan Rick escreveu: “Faremos ainda mais bonito”.