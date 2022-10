Casa pega fogo em Sena e família fica somente com a roupa do corpo

Uma residência localizada na região do Bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, foi atingida por um incêndio nesta semana e a família perdeu praticamente todos os pertences. No momento do sinistro, não tinha ninguém em casa e até agora ainda não se sabe de que forma as chamas iniciaram.

De acordo com o radialista Aparecido, parente da dona da casa, a família ficou somente com a roupa do corpo. “Infelizmente, a família perdeu todos os seus pertentes. Colchões, camas, geladeira, fogão, televisor, roupas, tudo isso se transformou em cinzas. Graças a Deus, não tinha ninguém em casa, então os danos foram somente de ordem material”, comentou.

Ao notar a casa pegando fogo, os vizinhos ainda tentaram controlar as chamas, entretanto, não foi possível.

Diante do ocorrido, a família está pedindo doações à comunidade de Sena Madureira já que não dispõe de condições financeiras.

Quem puder ajudar, o pix é o seguinte: 68999255521.