Cassia Kis choca com discurso homofóbico durante live: “Homem com homem não dá filho”

Na noite de quarta-feira (26), a atriz Cassia Kis, de 64 anos, surpreendeu o público negativamente ao discursar em um tom tradicionalista sobre as famílias brasileiras durante live com a jornalista Leda Nagle. A intérprete de Cidália, em Travessia, afirmou que as relações entre gays e lésbicas estão ‘destruindo as famílias’ por conta da ideologia de gênero.

‘Hoje, eu tenho um filho dentro da minha casa dentre os meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no centro Dom Bosco, que é uma escola com objetivo de construir homens de verdade… É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família. A vontade que o mundo está de destruir a família‘, discursou a veterana.

Na sequência, Cassia Kis afirmou, sem nenhuma prova, ter em mãos imagens de crianças do mesmo sexo se beijando nas escolas, em um espaço chamado ‘beijódromo’. A atriz também relata que as famílias tradicionais estão ameaçadas pela ideologia de gênero, supostamente ensinada nas escolas.

‘Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo’, disse.

‘O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?’, questionou a defensora de Jair Bolsonaro (PL).

Ainda no fim da transmissão, Cassia Kis reforçou o seu tom conservador ao afirmar que apenas a mulher tem a capacidade da reprodução biológica ensinada nas bíblias.

‘Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. Aí, você precisa de um óvulo e espermatozoide, sim’, disse.