Concurso INSS: com prorrogação, inscrições encerram nesta terça-feira

Atenção, concurseiro! Os interessados no concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm até às 23h59 desta terça-feira (4/10) para realizarem suas respectivas candidaturas.

As inscrições poderão ser feitas no portal da banca Cebraspe. Para homologar a candidatura, o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85,00.

O concurso INSS oferta, ao todo, 3.373 oportunidades (imediatas + cadastro reserva) para o cargo de Técnico do Seguro Social.

O cargo de Técnico exige o nível médio de formação., além de idade mínima de 18 anos completos na data da posse do aprovado.

O salário inicial do aprovado será de R$ 5.905,79, sendo:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022. O exame objetivo terá duração de 3h30 e será composto por 120 questões de CERTO ou ERRADO (modelo Cebraspe de correção).

Concurso INSS – retificação esclarece sobre entrega de certificado de nível médio

Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 4/10, o documento de retificação que esclareceu o momento de entrega do certificado de conclusão de nível médio.

Conforme já informado pelo Direção Concursos, o edital apresentava diferentes prazos para entrega do documento de conclusão do nível médio/técnico.

O prazo para entrega do documento será no momento de matrícula do curso de formação, conforme exposto no item 10.1.6.1 do edital:

61% de déficit em 11 anos

De forma exclusiva, o Direção Concursos realizou levantamento sobre o déficit de servidores no cargo de Técnico do Seguro Social.

Em um período de 11 anos, a autarquia registrou 61% de déficit em seu quadro funcional. A diferença de cargos vagos entre 2011 e 2022 é de 7.874 cargos, número que representa 61,20% do primeiro ano.

Somente em 2022, o órgão registra 20.741 cargos vagos para Técnicos.

