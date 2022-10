Concurso Receita: contrato com banca é assinado; edital iminente!

Foi assinado o contrato com a banca organizadora para a realização do próximo concurso Receita Federal 2022.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial da União desdta terça-feira, 18, confirmando a escolha pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que foi anunciada ainda em agosto.

Segundo o documento, o contrato foi assinado na última sexta, 14. Veja abaixo na íntegra:

A vigência do contrato entre a Receita e a FGV será de dois anos, ou seja, até outubro de 2024.

A oficialização da escolha da banca é um passo importante para a realização do concurso e rumo à publicação do edital. Com a assinatura, o lançamento fica iminente e pode acontecer a qualquer momento.

Vale lembrar que o edital do concurso Receita Federal 2022 tem até 13 de dezembro para ser divulgado. Isso porque o Ministério da Economia dá ao órgão federal um prazo de seis meses após a publicação portaria autorizativa, que saiu em 13 de junho.

Concurso Receita terá oferta de 699 vagas

A tão aguardada autorização do concurso Receita foi publicada após uma longa espera. O aval trouxe uma oferta para preenchimento de 699 vagas.

As oportunidades visam o provimento em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos bem atrativos.

A portaria foi assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade. Ela divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

Ambas as carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.

Receita Federal pode convocar até 873 aprovados

A Receita Federal também poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. Seguindo o Decreto 9.739 de 2019, o órgão poderá solicitar e receber aval para preencher 25% das vagas imediatas.

Isso significa que a Receita Federal poderá, em caso de aval, convocar mais 174 aprovados sendo 57 auditores e 117 analistas, totalizando 873 contratações. O governo também poderá convocar mais aprovados em caso de despacho presidencial.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Entre os atrativos do concurso da Receita Federal estão a remuneração e benefícios. Isso é um forte fator daqueles que demonstram interesse em se tornar fiscal da Receita Federal.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Já o analista tem ganhos mensais de R$12.142,39 em início de carreira. Todos os selecionados serão contratados pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia.