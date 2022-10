Conheça o lago que virou a nova atração dos acreanos

O fotógrafo Marcos Vicentti usou as suas redes sociais nesta semana para divulgar alguns registros do Lago do Amapá, em Rio Branco.

Em forma de ferradura, o lago está situado à margem direita do rio Acre e é um paraíso rico em fauna e flora.

Ele foi formado há mais de 40 anos, por um meandro abandonado do rio Acre. É um corpo de água aberto, pouco profundo, com cerca de 6 km de comprimento. As suas margens apresentam-se circundadas na sua totalidade pela floresta tropical densa.

O lago apresenta-se em processo de colmatação. Além de receber a carga em suspensão do rio formador, sobretudo na época das enchentes decenais, o lago sofre processos de assoreamento e eutrofização decorrentes da ação antrópica – pesca predatória, desmatamento, abertura de uma rodovia não pavimentada, bem como a ocupação desordenada das suas margens. Centro e trinta famílias vivem no entorno do Lago do Amapá.

O processo de criação da APA Lago do Amapá teve início em 2004, a partir de um movimento da comunidade local, representada pela Associação dos Moradores e Produtores da Estrada do Amapá (AMPREA), contra a pesca predatória e a desmatamento na ilha do lago Amapá. No total, a APA tem mais de 5.200 hectares. A área foi definida como prioritária para o desenvolvimento diferenciado e para a conservação dos recursos naturais, conforme o Zoneamento Ecológico-Econômico de 2000.