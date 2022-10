CPX: O que significa e por que boné com sigla usado por Lula viralizou?

Um boné utilizado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (12), viralizou nas redes sociais. O motivo: a sigla estampada na peça.

Lula caminhou pelas ruas e discursou em um carro de som utilizando um boné preto com a sigla “CPX” estampada em vermelho. O termo é uma abreviação da palavra “complexo”, utilizada para se referir a um conjunto de favelas.

A sigla é comum em postagens na internet, sendo usada, inclusive, pela Polícia Militar para se referir aos complexos no Rio há pelo menos seis anos.

Apesar de ser um termo bastante utilizado, perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgaram, falsamente, que ele seria uma referência a um grupo criminoso.

Filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL), por exemplo, foi um dos propagadores da “fake news”. “Lula visita QG do Comando Vermelho no Alemão e usa boné que significa ‘cupinxa (parceiro) do crime'”, publicou.