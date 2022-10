Deputada eleita, Socorro Neri é diagnosticada com síndrome

Deputada federal eleita com maior número de votos nas últimas eleições, a ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PP), foi diagnosticada com síndrome metabólica e nódulo na tireoide.

Nas redes sociais, Neri compartilhou com os seguidores que estava suspendendo as agendas de visitas de agradecimento aos apoiadores.

“Têm sido maravilhosas as visitas de agradecimento aos amigos que caminharam conosco nesta eleição, mas, infelizmente, preciso suspendê-las por uns dias para cuidar da minha saúde. Fui diagnosticada com síndrome metabólica e nódulo na tireoide. O jeito agora é dar uma parada, completar os exames e fazer todo o tratamento que me for recomendado. Em breve estarei de volta”, escreveu.