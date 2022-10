Descalço e com cigarro eletrônico, Tiago é visto dançando com fãs

Alguns fãs também levantaram a hipótese de o modelo estar embriagado e ter fugido do hotel destinado aos participantes. A coluna LeoDias procurou a Record TV para saber se Tiago saiu da hospedagem destinada aos peões recém desclassificados do reality com a permissão da emissora. Até o fechamento desta nota, a coluna não obteve resposta.

Já esta bêbado com charuto na mão , oq a abstinência não faz. @recordtvoficial tinha que da um suporte #EliminacaoAFazenda #AFazenda14Lixo #AFazenda #AFazenda14 @euleodias pic.twitter.com/tZq3K6fqln

— 😘 (@Vouserfeliz123) October 21, 2022

Briga que gerou eliminação de Tiago e Shay

Às 2h15 desta sexta-feira (21/10), a produção de A Fazenda 14 anunciou oficialmente a expulsão de Tiago Ramos e Shayan Haghbin após uma briga que culminou em agressão de ambas as partes. No comunicado, foi pedido para que os confinados arrumassem as malas de Tiago. Sendo assim, tanto um quanto o outro terão valores descontados na 3ª parcela do cachê pago pela Record TV.

“A produção decidiu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade um do outro e também dos outros peões”, informou o comunicado, que foi lido por Lucas Santos, fazendeiro da semana.