Em nota, Bocalom parabeniza Gladson por vitória: “Me coloco à disposição”

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) parabenizou os eleitos pela população nas Eleições 2022, no primeiro turno, ocorrida no último domingo (2).

Bocalom parabenizou o governador reeleito, Gladson Cameli (Progressistas) e Alan Rick (União Brasil), eleito para o Senado Federal. “Desejo ao governador reeleito, Gladson Cameli, ao futuro senador Alan Rick e aos deputados eleitos a serenidade necessária para conduzir o povo acreano a dias melhores”, diz.

O prefeito de Rio Branco afirma ainda que se coloca à disposição para trilhar unidos o caminho do desenvolvimento. “Passada as eleições, é hora de respeitar a vontade soberana do povo, parabenizar os eleitos e desejar-lhes sucesso na missão de servir a nossa gente”, acrescenta.

Por fim, Bocalom agradece o povo acreano pelo carinho com relação à campanha eleitoral e afirma que continua trabalhando pela prosperidade do Acre.

Veja a nota na íntegra:

Prefeito de Rio Branco parabeniza aos eleitos pela população

Passada as eleições, é hora de respeitar a vontade soberana do povo, parabenizar os eleitos e desejar-lhes sucesso na missão de servir a nossa gente.

Desejo ao governador reeleito, Gladson Cameli, ao futuro senador Alan Rick e aos deputados eleitos a serenidade necessária para conduzir o povo acreano a dias melhores.

Como prefeito da capital do estado, me coloco à disposição para trilharmos unidos o caminho do desenvolvimento.

Por fim, quero agradecer ao povo acreano pelo carinho com que fui recebido durante a campanha eleitoral e afirmar que continuarei trabalhando incansavelmente pela prosperidade do nosso tão amado estado do Acre.

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco