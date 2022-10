Em segunda agenda com Bolsonaro, Gladson apresenta novos projetos para o Acre; confira

O governador Gladson Cameli se reuniu duas vezes com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (7), em Brasília. A primeira agenda se deu com a participação de outros governadores e a última, apenas com os dois, teve o objetivo de discutir os projetos para o Acre nos próximos anos.

Gladson diz que tem o compromisso de dar uma votação ainda mais expressiva ao presidente no 2º turno das Eleições. Bolsonaro recebeu dos acreanos mais de 60% dos votos.

“Estamos conscientes do grandioso trabalho de Vossa Excelência (Jair Bolsonaro) e que o melhor ainda está por vir. Vamos trabalhar agora, voto a voto, para que esse percentual cresça sobremaneira e sua reeleição seja garantida com o apoio dos acreanos.

Gladson afirmou ainda que uma de suas principais metas para o próximo mandato é a regularização fundiária, que já teve um avanço significativo em seu atual governo, bem como a recuperação da BR 364, ligando Rio Branco a Cruzeiro do Sul, e a BR 317, que liga Rio Branco a Assis Brasil, fronteira com o Peru.

“Essas são as nossas metas principais”, destacou o chefe do executivo em entrevista concedida ao ContilNet. Também enumerou diversas obras que estão sendo executadas em todo o Estado.

Participaram também da grande reunião com o presidente o deputado federal e senador eleito Alan Rick; o senador em exercício e deputado federal eleito, Dr. Eduardo Velloso; a deputada federal em exercício e eleita para o cargo, Antônia Lucia; o deputado estadual, eleito deputado federal, Roberto Duarte; o deputado federal eleito, Zezinho Barbary; o deputado federal eleito, Coronel Ulysses; e o representante do governo em Brasília, Ricardo França.