Ex-governador Tião Viana vota acompanhado do neto: “Lula lá”

O médico infectologista Tião Viana, governador do Acre no período de 2010 a 2018, votou nesta manha de domingo (30), numa seção eleitoral do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), próxima à sua casa, no residencial Ipê.

Estava acompanhado do neto Davi.

Vestido de vermelho, as cores que evocam o Partido dos Trabalhadores (PT) e a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador divulgou imagens em suas redes socais ao som da música de campanha do presidenciável petista.

A manifestação de Viana em relação ao próprio voto põe fim a pelo menos quatro anos de mutismo político, quando ele deixou o Governo após a derrota de seu candidato Marcus Alexandre, para Gladson Cameli. Na época, o ex-governador disse que iria se retirar da vida pública e dedicar-se à medicina e a docência de ensino superior na Ufac.

No primeiro turno, quando o ex-senador e ex-governador Jorge Viana, seu irmão, concorreu ao Governo, sendo derrotado por Gladson Cameli, Tião Viana não manifestou-se durante a campanha. Ele é apontado como responsável pela derrocada do PT na política local depois de 20 anos de poder, com cinco mandatos consecutivos no governo. Em 2022, o Partido que tem amplas chances de eleger o presidente da República, no Acre não tem nenhum representante com mandato.