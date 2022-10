“Foi super assustador”, diz moradora da casa que teve desmoronamento de laje em Rio Branco

No início da tarde desta terça-feira (18), uma forte chuva atingiu o município de Rio Branco. Com os ventos fortes, a laje de uma casa em reforma desmoronou e uma mulher foi atingida, tendo ferimentos leves.

Uma das moradoras da casa relatou que no momento do acidente, a família estava almoçando na sala, e com os ventos fortes, ela ouviu estalos vindo de cima. “Estava chovendo e muito vento, quando ouvi os estalos, eu olhei para cima e vi que um pedaço de telha caiu. Eu arrastei meus filhos até a porta e tentei arrastar minha mãe, fiquei puxando minha mãe para ela conseguir andar e a gente sair”, conta a moradora em um vídeo divulgado pela Defesa Civil.

A moradora disse ainda que não esperava que fosse acontecer, que foi muito rápido. “Por sorte não tinha ninguém no quarto, estava todo mundo na sala almoçando. Foi muito vento mas eu não esperava que fosse acontecer, de uma hora para outra os estalos e os barulhos, parecia um trovão e foi super assustador passar por tudo isso”, diz.

Veja vídeo: