Governo do Acre avança na concretagem das aduelas da ponte do anel viário de Brasileia-Epitaciolândia

Em ritmo acelerado, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e do Consórcio Cidade/CZS/Meta e parceria com o governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tem trabalhado na concretagem das aduelas da ponte do anel viário de Brasileia-Epitaciolândia.

“É uma obra que avança a cada dia e de longe começamos a ver o crescimento da estrutura. É um sonho que vem sendo concretizado, graças ao trabalho diário de pessoas que acordam bem cedo para se dedicar ao desenvolvimento do estado”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

O consórcio emprega a técnica construtiva de balanços sucessivos, em que a obra se inicia a partir dos apoios centrais para as extremidades. Além disso, os trabalhadores executam a concretagem da sétima aduela do apoio 3 e concretagem da sexta aduela do apoio 2.

Com investimento de R$ 60,4 milhões oriundos do Dnit, o anel viário terá extensão de 10,3km, contemplando uma nova ponte de 251,5m de comprimento e 15,95m de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarelas de pedestre em ambos os lados.

Além de melhorar o tráfego na região, a obra beneficiará mais de 50 mil habitantes e movimentará a economia, com geração de trabalho e renda. Os serviços para a construção da estrutura avançam a cada dia. O Deracre segue com obras em todo o estado, no intuito de garantir mais mobilidade para a população.