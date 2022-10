Homem é preso com 39 quilos de entorpecentes no interior do Acre

Polícia Federal, em parceria com o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), apreendeu, na última quinta-feira (29), por volta das 12 horas, aproximadamente 39 quilos de entorpecentes, na BR 317, saída de Epitaciolândia para Rio Branco.

A equipe de policiais estava fazendo rondas para combater crimes eleitorais e parou em um posto de gasolina para abastecer a viatura. Logo em seguida, um Honda Civic cinza escuro estacionou próximo à viatura e os policiais viram pacotes com aparência de entorpecentes no banco traseiro do veículo. Decidiram realizar a abordagem do veículo, onde encontraram grande quantidade de tabletes de drogas.

Foram apreendidos 17 quilos de substância análoga a maconha (skank) e 22 quilos de substância análoga a cocaína.

O condutor, o veículo e os entorpecentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia/AC, para os demais procedimentos legais.

O condutor foi autuado por tráfico internacional de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e será encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça Federal.