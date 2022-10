INMET emite alerta para possibilidade de chuva intensas no Acre nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas para os 22 municípios do Acre, através da classificação do grau de severidade na cor amarela, que representa perigo potencial, com ventos que vão de fracos a moderados, entre 40 a 60km/h, nesta quinta-feira (6). A previsão se estende para parte do Amazonas.

Além dessas informações, o INMET também alerta sobre o risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores, que serão baixos, mas o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado.

Através do Relatório de Previsão do Tempo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico, o INMET informa que as chuvas podem ocorrer entre às 11h desta quinta-feira, até o mesmo horário de sexta-feira (7). A chuva deve ser entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.