Juh Vellegas revive os anos 2000 com festão de aniversário; veja looks dos convidados

Juh Vellegas comemorou seus 30 anos ao lado do esposo, o endocrinologista Marcos Santana, no último sábado (8), com uma festa de cair o queixo. A influenciadora recebeu familiares e vários amigos no Buffet Pão de Queijo em Rio Branco.

Além dos cenários bombásticos, o evento também contou com a colaboração incrível dos convidados. A festa teve uma temática que remeteu aos anos 2000. Então, cada convidado se inspirou em um look da época para escolher seu visual.

Foi o caso da empresária e influenciadora Edmirk Herculano, que se inspirou na icônica Paris Hilton para ir ao aniversário.

A influenciadora Ludmila Cavalcante reviveu algumas referencias da personagem Darlene, vivida por Debora Secco de “Celebridade”, novela da Globo de 2004, para ir ao evento.

Em seu Instagram a influenciadora acreana Juh Vellegas mostrou momentos da festa no último final de semana; veja alguns looks usados pelos convidados: