Kelma Roque: saiba o que é câncer de mama e confira dicas de prevenção

O câncer de mama é uma patologia causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tem desenvolvimento muito rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando diagnosticados e tratados adequadamente, e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico.

Cabe esclarecer que o câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos de doenças. Aqui em Rio Branco-Ac temos um hospital muito bem estruturado, com toda a técnica que um profissional da saúde necessita para detectar o câncer de mama, o “Hospital de Amor”, com profissionais de excelência.

Para melhor lhe atender procure sempre uma avaliação pessoal no serviço de saúde, fazendo todos os seus exames, pois sua vida é inestimável, e quem ama cuida.

Dra. Kelma Roque