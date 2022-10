Lula e Bolsonaro votam e se mostram confiantes na vitória

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou em São Bernardo do Campo, na Escola Estadual Doutor João Firmino Correia de Araújo, localizada no Bairro Assunção.

Logo depois, o petista conversou com a imprensa. “Eu não poderia deixar de dizer para vocês que há quatro anos atrás não pude votar porque tinha sido vítima de uma mentira nesse país. Estava detido na PF exatamente no dia da eleição. Tentei fazer com que a urna fosse até a cela para eu votar, não levaram e quatro anos depois estou aqui votando com o reconhecimento da minha total liberdade”, disse.

O presidente afirmou que, se eleito, pretende “cuidar do povo”. Lula afirmou que a população anseia por “emprego, salário, educação, saúde e respeito”, e criticou a atuação de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19. “Nunca mais [podemos] permitir que esse país tenha um presidente que trate com o desrespeito que foi tratada à pandemia de Covid”, afirmou.