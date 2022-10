Mais de 62% dos eleitores acreanos votaram em Bolsonaro no primeiro turno

Apesar das últimas pesquisas indicarem que o Acre não se apresenta como o estado mais bolsonarista do país – perdendo apenas para Roraima, Bolsonaro recebeu mais de 62% dos votos válidos dos eleitores, contra pouco mais de 29% do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em segundo lugar.

Conforme a pesquisa de intenção de votos contratada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), sob comando do Instituto Perfil, divulgada no último dia 12, Bolsonaro liderava com 53,2% das intenções, já Lula estava em segundo lugar, com apenas 22%.

Este ano, os outros estados do Brasil não precisaram esperar os votos do Acre para saber o resultado definitivo, com 100% das urnas apuradas, para saber quem seria o presidente, visto que as urnas foram abertas às 6h e fechadas às 15h, para seguir o horário de Brasília.