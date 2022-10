Manaus anuncia processo seletivo com 25 vagas para residência em Medicina

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela Esap, os interessados devem estar cursando o último período e com conclusão da graduação prevista até 28 de fevereiro de 2023.

O programa terá duração de dois anos, e os candidatos aprovados serão incorporados ao Programa Mais Saúde Manaus (Promais). Eles receberão bolsa de estudo e pesquisa para formação em saúde complementar, mediante assinatura em Termo de Adesão e apresentação de documentos descritos no edital.

“O Promais tem como objetivo a educação permanente em saúde, por meio da imersão em serviço, ou seja, dentro das unidades básicas, para proporcionar aos profissionais o aprendizado baseado em vivências práticas. Três diretrizes básicas norteiam o programa: a qualificação de profissionais, o aprimoramento do serviço ofertado e a ampliação do acesso na Atenção Primária à Saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS) na capital”, explicou a dretora-executiva da Esap, Karina Cerquinho.

O edital nº 01/2022/2023 foi publicado pela Comissão Estadual de Residência Médica (Cerem-AM), organizadora do processo seletivo, e está disponível no site www.cermam.com.br .

As inscrições devem ser realizadas no mesmo site , entre os dias 11 de outubro e 4 de novembro.

O processo seletivo contará com prova escrita na 1ª etapa e análise de currículo na segunda etapa. A Semsa orienta que os candidatos fiquem atentos às publicações no site da Cerem-AM e ao cronograma descrito no edital.