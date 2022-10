Mara vota com blusa do Brasil e diz que pretende acabar com política ultrapassada

Vestida com a blusa do Brasil e acompanhada de seu vice, a candidata Mara Rocha (MDB) votou às 10h deste domingo (2), na sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), no centro de Rio Branco.

Ela é a sexta dos sete postulantes ao Governo do Acre a depositar o voto nas urnas.

“A expectativa é a melhor possível. Estamos muito otimistas. Fizemos uma campanha alegre, propositiva, e temos um desejo no nosso coração de ver esse Estado voltar a ser de oportunidades e melhor”, destacou.

“Se Deus quiser, vamos quebrar esse ciclo de 28 anos de política ultrapassada e implantar aqui um governo de paz, desenvolvimento e prosperidade para o nosso povo. Se Deus quiser, eu serei a governadora que trará isso para o nosso povo”, acrescentou.