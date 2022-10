Mesmo com chuvas, Acre já registra quase 600 focos de queimadas em outubro

O início do período chuvoso no Acre não foi suficiente para neutralizar os altos índices de queimadas do estado.

Somente nos seis primeiros dias do mês, foram registrados 564 focos de queimadas, de acordo com os dados da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado do Acre vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI.

O acumulado de focos de queimadas na Amazônia Legal, do início do ano até a última quinta-feira (6), foram registrados 115.909 focos de queimadas segundo o Satélite de Referência (AQUA), dos quais o estado do Pará apresentou maior percentual (25%) com total de 29.620 focos, seguido por Mato Grosso (22,4%) com 25.933 focos, Amazonas (16,3%) com 18.949 focos. O estado do Acre ocupa o 5° lugar no ranking (8,8%) com o total de 10.345 focos de queimadas.

O mês de setembro no Acre foi marcado por altas temperaturas, fumaça e baixa umidade, além disso, o estado bateu o recorde de queimadas dos últimos 24 anos, entre 1 e 29 de setembro com 6.693 focos de queimadas. O ano 2022 já registra o terceiro pior dado dos últimos 25 anos.