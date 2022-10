Nível do Rio Acre continua crítico, mesmo com chuvas pontuais em outubro

As chuvas começaram a cair neste mês de outubro, mas a situação hídrica do Acre ainda está em estado de alerta, com baixos níveis registrados. O Rio Acre, por exemplo, encontra-se com 2,62 metros, nível abaixo da cota de alerta máximo que é de 2,69 metros.

De acordo com o Boletim Hidrometeorológico lançado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), na leitura desta sexta-feira (21), “as plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre registraram redução de nível, exceto Brasiléia, Colônia Dolores, Xapuri e Capixaba. Rio Branco encontra-se com nível estável.

O nível do Rio Acre em Brasiléia, Capixaba e Rio Branco encontra-se em alerta. O nível do

Riozinho do Rola em Rio Branco também encontra-se em alerta”.

As plataformas localizadas na Bacia do Rio Purus, de acordo com o boletim, registraram elevação de nível na leitura. O nível do Rio Iaco em Sena Madureira encontra-se em Alerta. Segundo a Agência Nacional de Águas, (ANA) não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas.

As plataformas localizadas na Bacia do Juruá, segundo o documento do Cigma, registraram redução, exceto Marechal Thaumaturgo. Segundo a ANA, houve registro significativo

de chuva nas últimas 24 horas em Marechal Thaumaturgo (27,0 mm).

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Claúdio Falcão explicou que a previsão é de que ao longo do mês de novembro a situação de seca deverá começar a melhorar. “Mas só a partir de dezembro é que teremos uma situação mais equilibrada, com as represas retornando e também os poços”, destacou.