No 2º turno, ônibus começarão a circular de madrugada em Rio Branco com passagem gratuita

O segundo turno das Eleições 2022 está marcado para o próximo dia 30 de outubro. No Acre, assim como no primeiro turno, o período de votação acontecerá de 6h às 15h, igualando com o horário de Brasília. Com isso, o transporte público de Rio Branco também sofrerá alterações, com o início da circulação às 03h30 e passagem de volta gratuita.

Assim como no dia 2 de outubro, a proposta feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) visa levar o maior número de eleitores às urnas, devido à mudança de horário. Neste segundo turno, os eleitores acreanos votarão apenas para o cargo de presidente da República.

No que diz respeito à gratuidade, vale destacar que o eleitor somente terá esse direito no retorno para casa. Para isso, ele deverá apresentar o comprovante de votação ao embarcar no ônibus.