Novidade: Detran simplifica processo e libera CNH pela internet sem exame médico

Os brasileiros e brasileiras que precisam emitir uma nova via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no Rio de Janeiro (RJ), têm uma nova possibilidade. O Departamento de Trânsito (Detran-RJ) lançou uma nova forma de solicitar a emissão do documento que pode ser totalmente eletrônica, através do site próprio do órgão.

Dessa maneira, basta que o motorista se dirija à unidade presencial do Detran-RJ apenas para retirar a CNH em mãos. No entanto, não é permitido fazer nenhum tipo de mudança no documento para que ele possa ser solicitado dessa maneira.

Detran-RJ permite solicitar nova CNH pela internet

O anúncio da novidade veio a público na última terça-feira (25). A autoridade de trânsito vai aproveitar todos os dados, inclusive a foto cadastrada, para fazer a atualização da CNH. Se for preciso fazer alguma mudança ou atualização, o motorista deverá se dirigir até uma unidade física do departamento.

Inclusive, é importante frisar que o pagamento da taxa de emissão continua sendo feito normalmente. Ou seja, o condutor deve pagar o Duda de R$ 173,03 pelo posto digital no site do Detran-RJ (www.detran.rj.gov.br).

A área do pedido simplificado da CNH exclui a necessidade de realizar o exame médico para a renovação da carteira. A ida até o posto da autoridade se dá única e exclusivamente para retirar a carta de motorista em mãos.

Outro ponto que merece ser ressaltado é que as pessoas que podem ser isentas da taxa, devem ir presencialmente ao departamento.

Como registrar a sua CNH digital?

Saiba que hoje é possível ter a versão digital da CNH. Por isso, separamos um passo a passo para que você possa eliminar mais esse documento da sua carteira e andar com mais leveza e segurança pelas ruas.

Para registrar sua CNH digital, ou CDT (Carteira Digital de Trânsito), siga o passo a passo:

Baixe o app da Carteira Digital de Trânsito; Faça login com o cadastro registrado no portal Gov.br (é preciso, portanto, estar cadastrado no site do governo); O app pedirá a foto do QR Code que está atrás da CNH convencional; Confirme seu CEP de onde você mora atualmente; Cadastre o Renavam e o código do CRLV do veículo.

Pronto, tendo o documento sempre à mão através do celular, não precisa mais andar com a cópia original impressa da CNH. Como informado a validade e a autenticidade são as mesmas.