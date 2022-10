Pai é executado com tiro no peito, enquanto carregava filha no colo

Um homem, foi executado com um tiro no peito, por volta das 15h30, da última quarta-feira (19), na Rua D, próximo a um cartório do bairro Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

A vítima estava com a filha de pouco mais de um ano no colo quando foi alvejado. Com informações do site Native News Carajás. Testemunhas informaram que no momento do crime, o homem estava parado em uma moto junto da filha, esperando a esposa dele que estava acompanhada de outros familiares no cartório.

Um homem, que ainda não teve o nome identificado pela polícia, teria chegado no local em um carro, quando desceu do veículo e atirou no peito da vítima, que não teve qualquer chance de defesa.

O veículo que o assassino estava seria um prisma de cor branca Policiais civis que estavam em uma audiência no fórum da cidade, que fica próximo do local, realizaram os primeiros procedimentos e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o homem chegou a ser socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com os primeiros levantamentos feitos pelos policiais que estavam no local, a vítima estaria recebendo ameaças de morte. As motivações das ameaças e do crime já estão sendo apuradas pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas.