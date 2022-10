Patrulhamento rural e redução de crimes contra a mulher são prioridades da Segurança Pública

Segunda gestão do governador Gladson Cameli será pautada, na área da Segurança, pelo enfraquecimento da criminalidade, para que o estado continue a trilhar no caminho do desenvolvimento e da paz entre os acreanos

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, anunciou que o governo do Estado do Acre planeja uma série de grandes ações para o combate ao crime nos próximos quatro anos da nova gestão Gladson Cameli, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023.

Em evento no início da noite desta segunda-feira, 17, para militares de alta patente do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das forças policiais estaduais e federais, na sede do Sebrae-AC, em Rio Branco, Santos mostrou que os índices altamente favoráveis de redução da criminalidade obtidos na primeira gestão do governador Gladson credenciam o Estado a avançar cada vez mais no combate aos ilícitos, sobretudo os transfronteiriços.

“O nosso desafio em 2019 [ano em que começou a primeira gestão Gladson Cameli] foi reduzir os indicadores históricos de violência. Adotamos essa política e o Acre obteve a maior queda no país nesses registros, o que pode ser confirmado, por exemplo, pelo Monitor da Violência, do portal G1”, ressaltou ele no seminário que foi promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Acre, com o apoio do Sebrae e da própria Escola de Guerra, com sede no Rio de Janeiro.

“Agora, precisamos continuar avançando contra a criminalidade para que as atividades econômicas e sociais no Acre possam crescer e as pessoas tenham oportunidades de emprego e renda com toda a segurança possível. Esse é o nosso objetivo maior”, pontuou Paulo Cézar dos Santos.

Entre as prioridades da nova gestão na Segurança enumeradas pelo secretário, está a criação do patrulhamento na zona rural. “O governador, além de potencializar as ações de enfrentamento aos crimes transfronteiriços, no seu segundo mantado fará a ampliação da segurança no campo, com a entrega, ainda este ano, dos insumos necessários para que as forças possam desempenhar com qualidade as suas atividades de patrulhamento”, completou.

Outro objetivo será o enfrentamento dos crimes de gênero, principalmente aqueles cometidos com a mulher.

Pela manhã, o governador Gladson Cameli também havia participado da abertura do seminário, que está na segunda edição. Já pela parte da tarde, o auditório do Sebrae lotou, sobretudo por causa da presença também dos alunos da Academia de Polícia do Acre, que se preparam no curso de formação do último concurso instituído pela atual gestão estadual.

“Acre dá exemplo para o Brasil”, diz almirante da Escola Superior de Guerra

Para o almirante Gilberto Lourenço, representando a Escola Superior de Guerra, o Acre dá exemplo de zelo “ao apresentar seus projetos, seus planos, seus esforços por um estado melhor para viver”.

“Pelo que foi exposto aqui, é possível sonhar com um Acre seguro, com defesa, brasileiro, desenvolvido e contribuindo com essa região da Amazônia. Afinal, juntos somos muito mais fortes”, disse Lourenço, após diversas autoridades em segurança se reunirem para uma fotografia.