Prefeitura de Cruzeiro do Sul imuniza quase 200 pessoas em dia de multivacinação

Em Cruzeiro do Sul, a prefeitura montou dois pontos para atender o público, no último sábado (08), durante o dia da campanha de multivacinação. Na ocasião, além de disponibilizar as vacinas de rotina do Programa Nacional de Imunização, o município também atendeu as pessoas que procuram a vacina contra a Covid-19.

Nos dois locais de atendimento, foram aplicadas 159 doses das que já fazem parte do esquema anual de imunização do PNI e mais 18 doses da vacina de prevenção à Covid.

“Estamos intensificando as atividades de imunização e a campanha da Polio continua de segunda à sexta-feira em todas as unidades de saúde”, garantiu a secretária municipal da saúde, Valéria Lima.

De acordo com a secretaria de saúde do município, a finalidade é aumentar a cobertura vacinal para atingir as metas do Ministério da Saúde.

“Com isso queremos ampliar as coberturas vacinais. Para isso, estamos fechando por bairros e comunicando nas rádios, nos carros de propaganda para termos uma melhor produtividade e mais eficácia dos imunizantes”, disse Valéria.