Psirico e Samba Trator se envolvem em briga generalizada na Bahia; veja o momento

Uma briga generalizada chocou fãs na noite de domingo (16/10) no evento Samba da Feira, na Bahia. Na ocasião, as bandas Psirico e Samba Trator trocaram agressões em cima do palco. De acordo com um dos empresários do segundo grupo, a confusão teria começado quando integrantes da banda tentaram cumprimentar o cantor Márcio Victor, do Psirico.

Em entrevista ao portal G1, o empresário também afirmou que Márcio Victor não se envolveu na confusão. Nas imagens, integrantes dos dois grupos se agridem com socos e empurrões. Nas redes sociais, fãs relataram o choque em testemunhar a briga: "Eu estava nesse show e fiquei sem acreditar quando vi o pau quebrando. O negócio foi feio. Um desrespeito com o público". Mesmo com a briga, pessoas presentes no local afirmam que as apresentações foram retomadas. No entanto, segundo relatos, o evento precisou ser cancelado após um suposto disparo de tiros na área externa. "Depois, os ânimos se acalmaram e a banda se organizou para tocar. Mas, na hora que o [Samba] Trator começou a tocar a primeira música, teve tiro do lado de fora, aí teve que acabar com a festa." Assista ao momento: