PT espera aumentar votação de Lula no Acre e define local para comemoração no domingo

O segundo turno das eleições ocorre neste domingo (30). Os eleitores vão às urnas escolher Lula ou Bolsonaro para governar o Brasil pelos próximos anos.

No Acre, 587.222 eleitores estão aptos a votar. No primeiro turno, em todo o Estado, o presidente Jair Bolsonaro obteve mais de 62% dos votos.

Mesmo assim, os militantes de partidos do campo progressistas, como o PT, acreditam em um aumento da porcentagem de votos de Lula no Acre.

“Estamos trabalhando muito e queremos dar uma votação maior e subir para uns 30%. Minha meta é chegar aos 40%”, disse o presidente estadual do PT, Cesário Braga ao ContilNet.

Segundo Braga, esses próximos dias a campanha de Lula no Acre será intensificada com diversas atividades e, no domingo, dia de votação, os petistas estarão nas ruas também para “garantir que o processo democrático seja feito”, garantiu Cesário.

Para acompanhar a apuração dos votos, que inicia às 15 horas, a militância petista e simpatizantes vão se reunir na sede do PT, localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco.