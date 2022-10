Recipiente com alto risco de contaminação é roubado de Laboratório em Sena Madureira

Um recipiente chamado Bombona, utilizado para guardar provisoriamente lixo biológico, foi roubado na madrugada desta quarta-feira (12) do laboratório de análises clínicas Remarque Queiróz, em Sena Madureira. A capacidade de armazenamento é de 200 litros.

Pela manhã, a Dra. Larissa Queiróz, proprietária do laboratório, emitiu um alerta à população de Sena Madureira em razão do alto risco de contaminação. “Esse recipiente fica no laboratório de forma provisória pra guarda de lixo até que a empresa faça o recolhimento. Está cheio de lixo biológico, resto de material humano com alto poder infectante. A nossa maior preocupação é que ele pode despejar esse lixo em qualquer lugar da cidade, onde qualquer pessoa pode ter acesso. Com isso, pedimos aos moradores que não comprem esse material por conta do risco de contaminação”, frisou.

O caso já foi registrado na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira e a Polícia trabalha nesse momento para tentar prender o larápio.