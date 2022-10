RS terá 1º ‘primeiro-cavalheiro’ gay do Brasil: conheça namorado de Leite

Eduardo Leite (PSDB) derrotou Onyx Lorenzoni no segundo turno das eleições para governador no Rio Grande do Sul e assumirá o estado para mais um mandato em 2023. Com isso, um fato inédito será registrado: Eduardo, que é o primeiro governador do Brasil a se assumir gay. Junto com isso, outro fato inédito: o país terá, um ‘primeiro-cavalheiro’ também parte da comunidade LGBTQIA+. O cargo é extra oficial, já que Thalis Bolzan e Eduardo são namorados, e não casados.

Os dois mantém um relacionamento a distância há cerca de dois anos. Thalis é médico pediatra e não mora no Rio Grande do Sul. O capixaba vive em São Paulo, onde está se especializando em endocrinologia pediátrica na USP (Universidade de São Paulo). Em sua conta do Instagram, ele fez diversas postagens da festa após a confirmação da vitória de Eduardo, mostrando o show de pagode que aconteceu em meio aos apoiadores.

Fala sobre sexualidade