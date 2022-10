Sertanejos, Neymar e Ratinho: famosos fazem reunião com Bolsonaro; assista

A coluna LeoDias teve acesso exclusivo a vídeos do almoço da comitiva do presidente Jair Bolsonaro com personalidades da música sertaneja. Gusttavo Lima, Fernando Zor, Zezé Di Camargo e Leonardo foram alguns dos presentes. O apresentador Ratinho, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e ministros do governo como Fábio Faria e Paulo Guedes também estiveram presentes. Fontes da coluna também confirmaram que Neymar participou da reunião brevemente por videoconferência.

Mais cedo, o presidente fez uma coletiva de imprensa acompanhado de Gusttavo Lima e Leonardo em que os dois cantores demonstraram apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. A campanha do atual presidente tem buscado apoio público de personalidades bolsonaristas à medida que o segundo turno se aproxima.