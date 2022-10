Show gratuito de Amado Batista será neste domingo no interior do Acre; cantor manda recado

O cantor Amado Batista foi anunciado como a grande atração do 9º Festival do Abacaxi em Tarauacá. No vídeo enviado com exclusividade para este colunista, o cantor fala da apresentação na terra do abacaxi que deve acontecer no dia 9 de outubro, neste domingo na Praça Alton Furtado.

A coluna Douglas Richer do site ContilNet, entrou em contato com a Prefeitura de Tarauacá, que através da sua assessoria jurídica, Sussiane Batista, confirmou o show gratuito do cantor no município.

A secretária municipal de Cultura, Geani Portela, conversou com a nossa coluna e falou dos preparativos para o festival do abacaxi e também para o mega show de Amado Batista. “Expectativa é imensa, estamos esperando os visitantes, já não temos mais vagas nos hotéis disponíveis. Um mega estrutura está sendo montada neste momento, com várias tendas espaços com exposições”, comentou.

De acordo com a secretária, nenhuma mega exigência foi feita pela produção de Amado Batista, apenas dois camarins, que já foram disponibilizados pela organização.

Assista o vídeo exclusivo enviado para nossa coluna: