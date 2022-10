Sicredi é certificado por Rating ESG e entra para ranking

Morningstar Sustainalytics afere “Risco Baixo” e posiciona instituição financeira cooperativa entre os 20 melhores do ranking de Bancos Diversificados do mundo em quesitos ambientais, sociais e de governança.

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e atuação em todas as regiões do Brasil – recebeu nota 15,9 em avaliação da Morningstar Sustainalytics e é considerada empresa com “Risco Baixo” de sofrer impactos financeiros oriundos de fatores ESG. Com a chancela, o Sicredi figura entre os 20 melhores “Bancos Diversificados” – dos 400 avaliados globalmente pela classificadora de risco ESG, em outubro de 2022.

Nota do Sicredi e níveis de classificação da Morningstar Sustainalytics

Entre as questões avaliadas, vale destacar o desempenho positivo do Sicredi na categoria Governança Corporativa, por seus indicadores de governança ESG, políticas de sustentabilidade e transparência fiscal, assim como por ser signatário do Pacto Global da ONU. A gestão de risco da instituição também foi bem avaliada pelo monitoramento de riscos sociais e ambientais, pela segurança e privacidade de dados, e pela utilização do padrão GRI na construção do seu Relatório de Sustentabilidade, proporcionando transparência na prestação de contas aos investidores e ao público em geral. Além disso, as questões ESG da empresa são supervisionadas pelo conselho de administração, o que sugere integração com seu plano de negócio.

“Estamos muito satisfeitos com esse resultado. Pelo nosso modelo de atuação cooperativo, a temática ESG é algo que perpassa naturalmente nossas iniciativas e se apresenta de forma transversal na nossa estratégia. Atuamos todos os dias focados na construção de uma sociedade mais próspera e, nesse sentido, almejamos inspirar nossos associados a pensarem seus negócios e investimentos de forma cada vez mais sustentável”, diz Alexandre Barbosa, diretor executivo de Administração do Sicredi.

Com uso de metodologia própria, baseada em padrões internacionais, a Morningstar Sustainalytics avaliou os fatores com maior probabilidade de impacto nas companhias, no meio ambiente ou nas operações da própria empresa – chamados de Material ESG Issues – nas dimensões de exposição, gestão e risco não gerenciado. Foram eles: Acesso aos Serviços Básicos, Contábil e Fiscal, Práticas Anticompetitivas, Suborno e Corrupção, Ética de Negócios, Impacto de Carbono dos Produtos, Privacidade e Segurança de Dados, Impacto Ambiental dos Produtos, Relações Trabalhistas, Lobby e Políticas Públicas, Práticas de Marketing, Qualidade e Segurança, Sanções, Impacto Social dos Produtos e Sociedade – Direitos Humanos.

O rating de risco ESG da Morningstar Sustainalytics é absoluto, ou seja, comparável entre empresas de diferentes setores da economia e é classificado entre Irrelevante (melhor classificação) e Severo (pior).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

