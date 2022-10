Só alegria! Michelle Melo esbanja felicidade na web após vitória; veja mais na coluna da Beth

Visando bom relacionamento com clientes e parceiros, buscando soluções para o desenvolvimento dos negócios e a satisfação plena do cliente, a Xapuri Motors – Consórcio Toyota realizou Jantar de Negócios disponibilizando condições exclusivas para compra de carros novos, numa parceria de sucesso com direito a apresentação e degustação de produtos feitos no Acre.

O evento ocorreu dia 29, recepcionado pelo gestor regional do grupo Renan Policarpo, na sede da concessionária.

On Line

*O juiz e ex-Ministro Sergio Moro de cabeça mais erguida do que nunca. Eleito senador pelo Paraná. Elegeu a esposa, a Advogada, Rosângela Wolff Moro deputada federal por São Paulo.

E de que quebra ajudou a eleger o amigo e ex-procurador Deltan Dallagnol como deputado federal mais votado pelo Estado do Paraná.

*Minha TL está assim desde segunda-feira: desesperados tentando se fingir de tranquilos para acalmar os surtados. Amo vocês!

Rindo com respeito!

*Odeio lamúria e chororô Se for para chorar, não me chamem Não tenho vocação para carpideira. Aqui é cabeça erguida até na hora do desespero, sem paciência nenhuma para chilique!

*Senado: Magno Malta, Mourão, Tereza Cristina, Pontes, Cleitinho, Damares. O Brasil continua na UTI.

Mais de 32 milhões de brasileiros deixaram de votar! A abstenção foi a maior dos últimos 24 anos (20,9%). Já existia essa previsão, de que mais pessoas deixariam de votar, por falta de dinheiro para transporte, por ter que trabalhar, por medo do clima violento nas ruas, por não querer mesmo participar. Mas, ao longo do domingo, parecia que havia acontecido o oposto, já que as seções em muitos lugares estavam cheias. Mas isso, agora sabemos, aconteceu por dificuldades na biometria (que tornou cada voto mais demorado), e não porque tinha mais gente. Mais de 32 milhões de brasileiros não saiu de casa para votar – ou saiu e desistiu diante das longas filas.

No próximo dia 30, será bem mais rápido votar, então essa história de dar meia volta para não ter que esperar já não vai existir.

*”Você ficaria feliz vendo seu filho vivendo com outro homem como casal?”, pergunta que recebi hoje logo pela manhã. A resposta é sim.

Na verdade, não me interessa a sexualidade do meu filho. Afinal, isso não é algo que eu decido. Nem que ele próprio decide. É a sua natureza que dirá. Assim como existem pessoas destras e canhotas, existem heterossexuais e homossexuais, e todas as demais diversidades. O que me deixará muito feliz mesmo, orgulhosa e satisfeita, é se, mesmo que meu filho seja um homem heterossexual, capaz de defender os direitos do seu filho, caso ele seja homossexual. Já que você não faria isso por ele.

No futuro, eu espero que meu filho defenda os filhos e netos de mães, pais e avós como você (a pessoa que me escreveu hoje, ou quem pensa igual).

*Grande quantidade de líderes foram eleitos no último dia 02, e deles se espera espírito público, competência e visão de futuro. Para presidente ainda enfrentaremos um segundo turno. Por isso, os dados não estão todos lançados. Hora de prestar atenção e pensar que nossas crianças serão os governantes do amanhã. Elas precisam hoje de um mundo seguro e mais justo para poderem florescer.

Precisam agora de investimentos na educação básica e na segurança alimentar. De livros, bibliotecas e professores bem treinados. Nosso voto decide futuros.

*É preciso exercitar a musculatura da mudança, para evitar o atrofiamento crônico da mesmice.