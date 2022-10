Urnas fechadas: confira a apuração em tempo rel com o ContilNet

O período de votação para as Eleições 2022, que ocorreu neste domingo (2), encerrou às 15h e o momento mais aguardado está cada vez mais próximo, visto que a apuração dos votos já iniciaram.

Segundo a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), Rosana Magalhães, o resultado total da apuração das urnas eletrônicas deve demorar em torno de 3 horas, em decorrência de urnas em locais mais isolados, mas que na primeira hora, deve haver 60% dos votos já apurados.

O ContilNet e Sans Filmes realizam uma transmissão ao vivo com comentários sobre o cenário político e logo mais, os dados da apuração dos votos em tempo real. A transmissão acontece no canal oficial do ContilNet Notícias no YouTube e na página do Facebook.