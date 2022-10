Veja fotos do ex-deputado Roberto Jefferson na prisão

O ex-deputado Roberto Jefferson deu entrada na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, na 2ª feira (24.out.2022). Ele foi preso após atacar a tiros e granadas uma equipe de Policiais Federais no domingo (23.out) em Comendador Levy Gasparian, cidade de 8.576 habitantes que fica a 140 Km da capital fluminense. Os agentes cumpriam um mandado de prisão contra Jefferson. A ordem partiu do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Jefferson se entregou por volta das 19h do domingo (23.out), depois de nova decisão de Moraes (leia a íntegra –151 KB) determinando o cumprimento da ordem de prisão “independentemente do horário”. O ex-deputado havia resistido à prisão na manhã, atirou e jogou granadas de efeito moral contra policiais. O ataque deixou 2 agentes feridos.

Veja fotos de Roberto Jefferson tiradas quando o ex-deputado deu entrada na cadeia:

CASO ROBERTO JEFFERSON

Entenda em tópicos como o ex-deputado voltou a ser preso e as reações na política: