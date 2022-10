Um filhote de onça pintada foi visto por moradores do bairro Chagas de Castro, no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações da vizinhança, o animal amanheceu em uma calçada de uma das ruas desse bairro.

Uma moradora comentou, assustada, que “animal desse com fome pode atacar e matar uma criança”. Não se tem informações se o animal já foi retirado do local e devolvido para seu habitat natural.