Jéssica Ingrede encara jacarés em visita ao Pantanal e recebe elogios de globais; veja vídeo

A influenciadora acreana Jéssica Ingrede vem compartilhando com seus seguidores registros de sua viagem pelo Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em seus vídeos, a acreana mostrou diversos lugares e passeios, um ótimo roteiro para quem desejar visitar o Pantanal.

Em visita a Aquidauana, Jéssica mostrou a diversidade das espécies, e aproveitou para compartilhar as belezas e detalhes do Pantanal que encantam. Em umas das paradas, a acreana teve a oportunidade de ver dois símbolos do pantanal, o famoso tuiuiú e vários jacarés, que se alimentaram próximo ao transporte da influenciadora. A acreana não se intimidou, e fez um vídeo ao lado das feras.

Além da emoção do encontro, a acreana ainda presenteou os seguidores com o belo encanto do pôr do sol sul-mato-grossense.

A influenciadora Thaynara OG, que também participou da viagem com a acreana, deixou vários comentários no post: “Pq choras, Globo Repórter???”, foi um deles. A ex-BBB e No Limite, Elana Valenaria, também comentou o post da acreana: “Dora aventureira 😍”.

Bora acompanhar esse momento? Confira o vídeo: