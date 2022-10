Viúva de homem que morreu próximo a restaurante no Acre faz declaração na web

Na noite da última terça-feira (25), a jovem Larissa Oliveira, viúva de Alan Cordeiro, usou as redes sociais para lamentar a morte do marido.

“Um pedaço do meu coração foi tirado. Esse cara foi f***, foi o melhor pai que existe, esteve comigo em todo momento…”, escreveu.

Alan cordeiro morreu na noite de segunda-feira (24), vítima de uma parada cardiorrespiratória dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O laudo médico apontou que o jovem teria sofrido uma overdose.

“Eu era totalmente dependente dele, como vou da conta agora cara? Por que me deixou mano? Por que Deus?…”, encerrou o seu post com várias fotos do casal.