Zona Nerd, Especial ‘Librianjo’, show e mais: veja opções de lazer no Giro Cultural

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Em comemoração aos 7 anos de Ocupação Cultural, o Casinha Ocupação promove uma oficina de malabares com Amanda Ortiz e Gustavo Felis, nesta sexta-feira (21), das 14h às 17h.

Nesta sexta-feira (21), o Recanto Food&Beer promove o Especial Librianjo, com shot gratuito para todos os librianos – nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. A entrada é gratuita a noite inteira.

A banda Machine Blues toca clássicos do rock na Confraria Gastrobar, nesta sexta-feira (21), às 21h30. O couvert artístico individual está no valor de R$ 15,00.

Neste sábado e domingo, a Associação dos Nerds do Acre (ANAC) promove o Zona Nerd: Especial Halloween, com uma programação extensa para dois dias de evento. Haverá venda de ingressos na entrada.

Neste sábado (22), estreia o curta-metragem “Catraia”, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, às 18h.

O Sesc realiza show “Sementes” de Gabriel Pov3da, neste sábado (22), no Teatro de Arena do Sesc, às 19h30, com entrada gratuita. O show fala sobre a transformação, busca e conexão, com estilos musicais diversos, letras, flows e linguagens eletrônicas, suas composições trazem afrobeat, MPB e entre outros estilos.

Neste domingo (23), no Sesc Bosque, acontece um Domingo de Lazer Especial das Crianças, com diversas atividades, das 09h às 16h.

Bares

MANJAR DELÍCIA

BAR’TÔ PUB

JUPARÁ CHOPERIA