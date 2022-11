6º Encontro de Divas: Maykeline e Helita reúnem marcas no maior encontro de moda do Acre

Parabéns ao odontólogo Fernando Porto que assinalou idade nova na quarta,16, comemorado em clima intimista ao lado da mulher Chris e dos filhos Fernandinho e Felipe.

Mamãe Ítala Oliveira com seu baby Gabriel que nasceu no último dia 3. Em casa, muiiiitos são os mimos, em especial da irmãzinha Valentina. Bençãos! No próximo sábado, dia 19, advogada Thaís Manchini pilota encontro dançante em

comemoração a sua idade nova. Vivas, vivas! DIVAS

Maykeline e Helita Maia, influenciadores digitais pioneiras no Estado, promovem no domingo, 20, nos domínios do Maison Borges, o 6º Encontro Divas, maior encontro de moda. Trinta marcas, dez estandes, espaços instagramáveis, desfiles e sorteios estarão disponíveis para os convivas. Sucesso, meninas!

Apresentadora e colunista social Jocely Abreu, curte merecidas férias pelo litoral nordestino. Ela merece! Em dolce far niente pela capital cosmopolita da Argentina, as amigas Rejane Lucena e Gracinha Ruela.