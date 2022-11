“A gente trepa quase todo dia”, dispara Leonardo sobre casamento com Poliana Rocha

Com uma das línguas mais afiadas do mundo sertanejo, Leonardo conseguiu chamar a atenção do público durante a live Villa Mix Modão, no ano passado. O show virtual, aliás, foi exibido através do canal do YouTube do festival, diretamente de uma fazenda em Bela Vista de Goiás. O show contou também com Rionegro e Solimões, Matogrosso e Matias, Cezar e Paulinho e Trio Parada Dura.

Em dado momento da performance de Leonardo, o goiano apimentou a live ao expôr uma intimidade sexual com a esposa, Poliana Rocha, de 43 anos, com quem é casado há mais de vinte anos. “Em casa, graças a Deus, a gente trepa quase todo dia. Segunda-feira quase, terça quase, quarta quase, quinta quase, sexta quase, sábado quase”, revelou. “No domingo a gente dar uma, dar uma pensada, pensa, pensa e faz porra nenhuma”, brincou. Através da sua conta oficial do Instagram, Poliana compartilhou o trecho da live com o discurso picante.

Em dado momento da performance de Leonardo, o goiano apimentou a live ao expôr uma intimidade sexual com a esposa, Poliana Rocha, de 43 anos, com quem é casado há mais de vinte anos. “Em casa, graças a Deus, a gente trepa quase todo dia. Segunda-feira quase, terça quase, quarta quase, quinta quase, sexta quase, sábado quase”, revelou. “No domingo a gente dar uma, dar uma pensada, pensa, pensa e faz porra nenhuma”, brincou. Através da sua conta oficial do Instagram, Poliana compartilhou o trecho da live com o discurso picante.