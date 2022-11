Acre na COP27, inauguração do novo Di Buteco e mais na coluna da Jackie Pinheiro

O debut de Lavínia Tessinari

Em tons dourados, muito brilho e em grande estilo, o casal Emilienne e Edson Tessinari recebeu 150 convidados para a celebração do debut da filha caçula Lavínia Mello Tessinari, dia 8 de outubro, no buffet La Nonna. Uma noite animada, com a presença de familiares e de amigos dos pais e da aniversariante. Vejam os melhores momentos nas fotos de Júnior Aguiar.

Acre na COP 2022

O Acre também está sendo bem representado na COP 2022, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que está acontecendo em Sharm El-Sheikh, no Egito, até o dia 18 de novembro. Vejam quem são algumas das personalidades que estão participando do evento.

Ixã, músico lançado pelo DJ Alok, apresentou-se em Rio Branco

Depois de percorrer o país na turnê do DJ Alok, o músico Ixã, que reside no Acre desde criança, estreou o show Ixã Acústico, dia 5, no Teatro de Arena do Sesc. Acompanhado por Saulo Olímpio, Gabriela Oliveira e Isabel Dara, ele apresentou músicas autorais, releituras de clássicos da MPB e “rezos” do povo Huni Kuin. Apesar da pouca idade, Ixã se mostrou um artista maduro, talentoso e cativante! As fotos são de Aramis Assis.

Simpósio Internacional de Arqueologia da Amazônia Ocidental

Foi realizada nos dias 10 e 11 de novembro, no Cine Teatro Recreio, mais uma edição do Simpósio Internacional de Arqueologia da Amazônia Ocidental, com o tema “Os Geoglifos e Educação Patrimonial”. O evento, que marcou os 45 anos de descobertas dos geoglifos no Acre, teve o patrocínio do Governo Federal através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan e da Universidade de Helsinqui, da Finlândia. Contou ainda com o apoio do Governo do Estado do Acre, através da Fundação Elias Mansour e seu Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, e da Universidade de Turku, da Finlândia. As fotos são de Diego Gurgel.

Na abertura do evento, a mesa foi composta pelo líder indígena Francisco Apurinã, representante dos Povos Originários, o representante da Secretaria de Turismo do Município de Rio Branco, Valdenir Melo Júnior, a superintendente do Iphan no Acre, Amanda Vasconcelos, o representante da Universidade de Helsinki, pesquisador Dr. Martti Pärssinen, e a representante da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, Adalgisa Bandeira.

Jorge Viana foi palestrante em Encontro Nacional da GIZ

O ex-governador e ex-Senador da República do Estado do Acre, engenheiro florestal Jorge Viana, foi um dos convidados ilustres para palestrar no Encontro Nacional da GIZ, empresa federal alemã para cooperação técnica que atua no Brasil na promoção do desenvolvimento sustentável há quase 60 anos. Na foto, ele ao lado de Magna Fragoso, uma das organizadoras do evento, que ocorreu essa semana, em Brasília-DF.

Flávia Amadeu em Rio Branco

Na sexta-feira, dia 11, tive a alegria de encontrar com a designer Flávia Amadeu, que veio a Rio Branco para participar do #Demoday de encerramento do programa Inova Amazonia Acre, realizado pelo Sebrae Acre, na Ufac. Sua empresa, que cria e fábrica joias de borracha da Amazônia, foi uma das premiadas, entre as empresas que apresentaram projetos e pitches inovadores. O nosso encontro ocorreu na Casa do Rio e na ocasião usávamos chapéus da Chapelaria Sol e Lua, com peças de borracha da marca Flávia Amadeu.

Happy Friday da Rosasfarma

Inicia nessa segunda-feira, 15, a Black Friday da Rosasfarma, com até 50% de descontos em diversos produtos. Eu e o colunista Moisés Alencastro já fomos até uma das lojas e escolhemos os nossos kits, compostos por três produtos, que já estão nas nossas redes sociais. Esses produtos estarão com 15% de descontos, em qualquer uma das lojas. Para mais informações acesse o Instagram da loja @rosasfarma

B-Day de Emily Aguiar

Muitos anos de vida e muitas felicidades para a influenciadora digital Emily Aguiar, que celebrou seus 27 anos de idade nos dias 12 e 13 de novembro, com familiares e amigos. Parabéns!

Encontro de Divas

As divas Maykeline Maia e Elita Maia realizam a sexta edição do Encontro de Divas, no próximo domingo, 20, a partir de 16h, na Maison Borges. Esse é um dos maiores eventos do calendário acreano, com muitas novidades de moda e beleza, diversão garantida, bebidas e muitas delícias, além de grandes premiações.

Happy day

A querida aniversariante do dia oito de novembro foi a radialista e locutora Degeane Santos, que comemorou a data com a família e amigos. Ganhou, ainda, uma homenagem, de colegas de academia. Felicidades, Deja!

Nova idade

Saúde e paz para o professor da Estácio Unimeta e conselheiro tutelar Ari Oliveira, aniversariante do dia 9 de novembro. Ele passou o dia trabalhando, mas não escapou das homenagens surpresas preparadas por seus alunos. Merecidamente!

Inaugurada a Di Buteco Pizza & Chopp

Com um espaço super agradável e moderno, foi inaugurada há pouco mais de um mês a Di Buteco Pizza & Chopp, que oferece diversas opções de pizzas com aquela massa especial italiana e bordinha crocante. Eu estou apaixonada pelas pizzas Black Oliver, a de Cogumelos e a de Camarão. Todas maravilhosas! Conheci a casa na boa companhia dos amigos César Júnior, Ju Pejon, Moisés Alencastro, Rayssa Alves, Runi Shanenawa e Daniel Vasconcelos. Comandada pelo empresário e pizzaiolo Edinho, a casa funciona de terça a domingo, na rua Rio de Janeiro, 47 (ao lado da Iris Tavares).

Leandro Domingos representa CNC no Congresso Fenacon 2022

Representando o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, o vice-presidente Financeiro da CNC e presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, participou do Congresso Fenacon 2022. O evento ocorreu nos últimos dias 7 e 8, em Brasília (DF).

***

O congresso da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) reuniu especialistas da área, representantes de Federações e sindicatos empresariais, além do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Livro infantil conta histórias da infância no Acre dos anos 60

O escritor e jornalista Toinho Alves lançou virtualmente, no Instagram, no perfil @caissame, no dia 10 de novembro, o livro de sua autoria “Naquele Tempo”, onde conta dez pequenas histórias, em linguagem regional simples, sobre o Acre antigo. As histórias são ilustradas e o livro diagramado por Marina Bylaardt, artista visual, designer e esposa do autor.

***

“Marina ficou impressionada com as histórias de minha infância que eu contava para nosso filho Elias, todas as noites, na hora dele dormir. Foi daí que nasceram a ideia do livro e a inspiração para as imagens”, explica Toinho. O livro é publicado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Garibaldi Brasil, através do edital 01/2021. Os autores farão a doação de vários exemplares para escolas municipais e já realizaram uma oficina contando e desenhando as histórias com crianças da Escola Mestre Irineu Serra, no bairro onde moram. Os livros estão à venda na Internet.

Jornalista lança livro sobre a realização de um sonho no Acre

Depois de escrever por mais de quatro anos, em plena pandemia, período em que relembrou os principais acontecimentos vivenciados na profissão de jornalista exercida no Acre, Michelangelo Botto, jornalista, radialista e bacharel em direito, veio a Rio Branco para lançar o seu primeiro livro com o título “Como se Realiza um Sonho – A Saga de uma Criança que Virou Jornalista no Acre”. Ele conta, como conseguiu vencer os obstáculos para realizar o grande sonho de sua vida, revelado em 150 páginas ilustradas com fotos históricas. A obra, que estava disponível apenas pelas plataformas digitais na internet pelos links da editora Viseu e Amazon.com, foi lançada primeiramente na capital acreana em uma sessão de autógrafos, no dia oito de novembro, na livraria Paim, com a presença de muitos amigos acreanos. Parabéns!

O adeus à Berta Vieira

No dia 24 de outubro soube da partida da empresária Berta Zuleika Oliveira, amiga que conheci no início da década de 90, em Porto Velho-RO, nos eventos de moda. Tivemos uma parceria de sucesso aqui na Região Norte, representando a agência Elite e depois a Ford. Pioneira em tudo o que fez, ela também era colunista social, promotora de grandes eventos e empresária de sucesso naquela cidade. Muito dinâmica e trabalhadora, deixa uma lacuna enorme nas áreas em que atuou com maestria. Minha solidariedade aos seus irmãos Dinha Rodrigues, Zú, Berê, Zuleide e Jerson Oliveira e demais familiares.

Dia de luto para cultura brasileira

A cena cultural acreana e nacional está de luto com o falecimento do querido Francisco Gregório, ocorrido no dia 12. Ele foi ex-presidente da Fundação de Cultura do Estado por duas vezes, nos anos 80 e 2.000. Gregório era acreano, mas depois de aposentado foi residir no Rio de Janeiro, onde residiu durante a juventude. Foi também escritor, contador de histórias, artista, produtor cultural e sua grande paixão era criar pipas. Além de ser um homem culto, paciente, muito educado e gentil. Um ser iluminado. Uma grande perda para a cultura e para os amigos que tiveram a honra de conhece-lo.

Pantera Negra: Wakanda Forever estreia no Cine Araújo

Estreou no Cine Araújo (Via Verde Shopping) o filme “Pantera Negra: Wakanda. O longa volta aos cinemas após quatro anos da estreia do primeiro filme e dois anos após o falecimento do ator Chadwick Boseman, o T’Challa. O foco do segundo filme são os personagens que atuam em torno do Pantera Negra: Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milage, que lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa.

***

Continuam em cartaz no cinema, “Adão Negro”, “Lilo, Lilo, Crocodilo”, “One Piece Film – Red” e “A Luz do Demônio”.

RBR Suplyy realiza 1º Flash Tattoo no Via Verde Shopping

A RBR Suplyy, em parceria com o Via Verde Shopping, realiza o 1º Flash Tattoo nas dependências do shopping. O evento tem o objetivo de trazer mais segurança para a população que possui comorbidades, especialmente, pessoas com doenças crônicas, como: diabetes, hipertensão, fibrose cística, alergias severas, dentre outros problemas de saúde.

***

As tatuagens de segurança funcionam como um mecanismo informativo, por exemplo, um socorrista ao atender uma pessoa com diabetes sem conhecimento prévio evita a utilização do soro glicosado por causa da informação. Para participar é necessário realizar a inscrição (clicando aqui) , dos dias 14 a 18 de novembro. O evento tem duração de 8 dias e serão ofertadas 50 vagas de tatuagens de segurança gratuitas para os inscritos.

Chegou a Beauty Week: maior promoção anual do Boticário

O Boticário anuncia a Beauty Week, maior promoção anual da marca, com mais de 300 produtos com descontos até 27 de novembro, com portfólio extenso de produtos para cuidados com o corpo, tratamentos capilares, maquiagem, skincare, linha infantil, além de perfumaria que é o maior destaque da marca. Confira o vídeo aqui ou acesse o link https://www.youtube.com/shorts/pmO46qEKSxI

A fim de amplificar os descontos exclusivos, o Boticário anuncia a live commerce #BeautyWeekReal com apresentação de Gabriela Sales, do perfil Rica de Marré e Jakelyne Oliveira, no dia 16 de novembro. Além disso, contará também com um time de criadores de conteúdo com nomes, como Juliana Luziê, Julia Faria e Brigitte Callegari, que atuarão nas fases do período promocional.

Destaques promocionais

O Boticário tem um portfólio extenso com produtos para cuidados com o corpo, tratamentos capilares, maquiagem, skincare, linha infantil, além da perfumaria que é o maior destaque da marca. Os destaques promocionais em perfumaria, com produtos que chegam até a metade do preço são: Uomini Moto Soul Desodorante de Colônia, de R$149,90 por R$74,90; e o Boticollection Free Hugs Desodorante Colônia, de R$114,90 por R$56,90.

Os valores promocionais estão disponíveis em todas as lojas físicas do Boticário no país, no e-commerce e app da marca, disponível para as versões Android e iOS, e ainda pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente entrar em contato com a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.

Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica se juntam para torcer pelo Brasil com coleção inspirada nas cores do país

Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica mergulharam juntos na tendência BrazilCore, que exalta o azul, amarelo, verde e branco para trazer uma coleção de makes, com lápis multifuncionais para olhos, rosto e corpo, e pó iluminador com partículas douradas para brilhar muito, além de esmaltes para a torcida brasileira. A collab inédita é um convite aos nossos torcedores a usarem e abusarem da criatividade, expressando toda a sua paixão pelo Brasil.

A expertise de Quem Disse, Berenice? em beleza e a essência 100% brasileira de Guaraná Antarctica resultaram em uma collab original, alegre e super-inspirada na energia do espírito torcedor. Os lançamentos têm alta pigmentação e performance, garantindo duração por toda a festa, arrematando a animação e personalidade da estética brasileira nos looks.

Conhecendo a make da nossa torcida

A nova linha Quem Disse, Berenice? + Guaraná Antarctica conta com quatro mini-lápis multifuncionais do Kit Feita Pra Vibrar, que podem ser usados nos olhos para delinear, esfumar ou marcar a linha d´água, no rosto para criar desenhos e expressar sua vibração e em toda a pele para fazer desenhos corporais com precisão.,. Além deles, o Pó Iluminador Hora de Brilhar, de textura aveludada para corpo e rosto, que deixa a pele com aspecto iluminado e acabamento perolado, e por último quatro opções de cores dos Esmaltes Pronta Pro Show, que permitem se aventurar nas nail arts temáticas e possuem fórmula de alta performance para secagem rápida, alta cobertura e brilho interno por muito mais tempo.

É possível garantir a linha completa em edição limitada nas lojas físicas de todo o país, no e-commerce, com revendedoras no catálogo Eu Amo Make ou no WhatsApp oficial: 0800 744 2000.

O Boticário e Netflix se unem em parceria exclusiva e lançam produtos inspirados em séries



Com novidade que promete agitar os mundos dos cosméticos e do entretenimento, o Boticário anuncia parceria com Netflix e apresenta linha de produtos de cuidados pessoais, maquiagem e perfumaria com as séries La Casa de Papel, Stranger Things e Sex Education. Para esses lançamentos, Boticário e Netflix selecionaram as séries mais populares do catálogo do serviço de streaming para inspirar as novidades de Cuide-se Bem, Intense e Egeo. Com intuito de deixar a rotina de autocuidado ainda mais especial, em edição exclusiva e limitada, o portfólio da colaboração apresenta variação de dez produtos que carregam bom-humor, leveza e criatividade.

La Casa de Papel

Para os fãs de La Casa de Papel, a linha conta com a Máscara para Pés Cuide-se Bem La Casa de Papel, a Loção Hidratante Cuide-se Bem La Casa de Papel – ‘Bella Ciao Pele Ressecada!’, e o Batom Tint Superfix Intense, com longa duração de até 16 horas.

Stranger Things e Sex Education

Com todos os mistérios e diversão de Stranger Things, os fãs da série podem encontrar o Spray de ambiente Cuide-se Bem Stranger Things – ‘Cheiro de mistério no ar’ e a Máscara Facial Peel Off Cuide-se Bem Stranger Things – Terror dos Poros, com puro brilho biodegradável.

***

No script de Sex Education, temos fragrâncias florais, alegres e divertidas que dialogam com o tom de descobertas da série: a Egeo Sex Education Desodorante Colônia, a Loção hidratante desodorante Cuide-se Bem Sex Education – Menina Hidratante, o Super Glitter Multifuncional Menina Brilhante Sex Education, e a Pallete de Lápis de Olhos Sex Education.

Descontos especiais até 27 de novembro

Como oportunidade de lançamento, até dia 27 de novembro, a linha completa está com descontos especiais: na compra de dois itens, os consumidores têm 20% de desconto; e na compra de três itens ou mais, são 30% off em todos os canais de venda do Boticário, conforme disponibilidade de estoque.